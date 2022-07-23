حكاية «الحاجة نعمة» بحلوان.. بائع «آيس كريم» خنقها في منزل مهجور

5 ساعات متواصلة استمر البحث على «الحاجة نعمة» صاحبة الـ58 عامًا، فور خروجها من منزلها الكائن بمنطقة عرب غنيم بحلون جنوب القاهرة، ثم اختفى أثرها عن المكان كله، حتى وجدها أحد الجيران جثة ملقاة على الأرض داخل منزل مهجور بجوار منزلها، وتبين أنها مخنوقة، وأبلغو الشرطة التي حضرت في غضون دقائق معدودة، وتحفظت على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها، لكشف ملابسات وفاة السيدة.

من قتل الحاجة نعمة؟

من قتل الحاجة نعمة؟.. سؤال كان حديث الساعة على ألسنة الجيران بعد أن تجمعوا بمحيط المنزل الذي وجد بداخله السيدة المتوفاة، وبدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وملابسات الواقعة، وتم نقل السيدة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وبتفريغ كاميرات المراقبة، ثبت أن جارها وراء مقتل السيدة المسنة بدافع السرقة، وجرى إلقاء القبض عليه.

المتهم يعمل بائع «آيس كريم»

تواصلت «الوطن» تواصلت مع «يونس .أ»، أحد الجيران لكشف اللحظات الأخيرة في حياة المجني عليها، وسر مقتلها على يد جارها المدعو «محمود»، والذي يعمل بائع «آيس كريم» في المنطقة.

وقال «يونس»، إن هذه السيدة طيبة وفي حالها، وكان بحوزتها أموالًا تنوي دفعها لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا، تمهيدًا لخروجه، والمتهم علم بحيازتها الأموال داخل حافظة نقود فتربص بها وغافلها، وقتلها خنقا داخل المنزل المهجور بالمنطقة بعد ظهورها بكاميرات المراقبة بالقرب من المنزل المهجور.

كانت تعطف على المتهم وتقدم له وجبات

وأضاف الجار في حديثه لـ«الوطن»، أن السيدة جرى اكتشاف قتلها بعد اختفائها عدة ساعات من المنطقة، لافتًا إلى أنه لديها 3 بنات وولد -المحبوس حاليًا على ذمة قضية- وكانت دائًما تعطف على المتهم، وتقدم له الطعام، لأنه كان يتواجد كثيرًا بالمنطقة للعمل على عربة (آيس كريم)، وأن المتهم بعد مقتل السيدة وسرقة محفظة النقود الخاص بالسيدة كان يترواح بداخلها حوالي 2700 جينه، وبعد القبض على الجاني اعترف بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وأرشد على حافظة النقود الخاصة بالمجني عليها.

حبس المتهم 4 أيام

تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.