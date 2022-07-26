طلبة «المحاسبة» يتصدرون أوائل كلية تجارة جامعة قناة السويس

تصدر طلاب شعبة المحاسبة في كلية التجارة بجامعة قناة السويس قائمة العشرون الأوائل على كلية التجارة بعد اعتماد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة للنتيجة لكافة الفرق الدراسية للشعبة العربية.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه بإعلان هذه النتيجة يكون قد تم الانتهاء من إعلان نتائج الكلية كاملة بكافة الفرق الدراسية سواء بشعبة اللغة الإنجليزية، أو شعبة اللغة العربية أو البرامج المميزة في أقل من 3 أسابيع من انتهاء الامتحانات والتي تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

86.5 % نسبة النجاح

وقال مندور في تصريحات صحفية على هامش اعتماده للنتيجة اليوم إن نسبة النجاح بلغت في الشعبة العربي 86.6% فيما بلغت في الشعبة الإنجليزية 87% فيما بلغت نسبة نجاح قسم إدارة الاعمال 83%.

أسماء الأوائل

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس أسماء العشرة الأولى علي الكلية وهم بالترتيب: محمد أشرف محمود ،سارة محمد محمود، إسراء سامى محمود، سارة عمرو حامد، إسراء محمد محسن، الزهراء بيومي بيومي، هدير ياسر السيد، أمل منصور حسين، وعبد الله محمد ناجى.

كما شملت أسماء العشرين الأوائل كل من: شروق أشرف الشرقاوي، ياسمين أحمد محمد، فاطمة عاشور قاسم، فاطمة محمد السيد، وفاء حسنى حسين، ندى محمد عصام الدين، كارين رضا عايد، آلاء عاطف السيد، الزهراء أسامة عبد العظيم، إيمان محمد راضي، ومريم حشمت يعقوب الطلاب الأوائل من شعبة المحاسبة «إنجليزية - عربية» وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وكيل الكلية: 8900 طالب تقدموا للامتحان

وقالت الدكتورة هدى عبد الله وكيل كلية التجارة في جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب إن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين بالكلية في الفصل الدراسي الثاني بلغ 8935 طالبا بواقع 6985 طالبا بشعبة الدراسة باللغة العربية.