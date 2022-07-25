شروط التقدم لاختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس، عن بدء التسجيل لاختبارات القدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية في الجامعة للعام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم فتح التسجيل بدءا من اليوم الإثنين 25 يوليو وحتى السبت 6 أغسطس، بإشراف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور ناصر مندور إن التقدم لاختبارات القدرات غير مرتبط بظهور نتيجة الثانوية العامة، ونجاح الطالب في اختبارات القدرات يعني الموافقة على قبوله بالكلية في حال اكتمال باقي الشروط، مؤكدا أنه لن يتم قبول أوراق الطالب دون أداء اختبارات القدرات.

شروط التقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة القناة

واشترطت كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، عدة شروط للمتقدمين للالتحاق بالكلية في العام الدراسي، وتمثلت فيما يلي:

1- يمنع اصطحاب الهاتف المحمول في الاختبارات، وإذا ضبط الطالب به يعتبر غير لائق.

2- إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامة وكحول وقفازات طبية لضمان عدم انتشار الفيروسات.

3- الحضور قبل موعد الاختبارات بساعة على الأقل.

4- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكلية، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم المحدد له من موقع التنسيق.

5- ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في حال تصوير أي من الاختبارات.

الأوراق المطلوبة لاختبارات كلية التربية الرياضية في جامعة قناة السويس

واشترطت الكلية وجود عدة مستندات شملت التالي:

1- الإيصال الدال على تسجيل الطالب للكلية المتقدم للاختبار بها.

2- عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6.

3- أصل رقم الجلوس في الثانوية العامة وصورة منه.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- صورة شهادات التفوق الرياضي حال وجودها للحاصلين على بطولات رياضية.

6- حافظة بلاستيكية.

6- تسديد مبلغ 450 جنيها في خزينة الكلية عبر الفيزا كارت.

الزي المطلوب لاختبارات كلية التربية الرياضية في جامعة قناة السويس

كما اشترطت كلية التربية الرياضية حضور الشباب بزي موحد، عبارة عن «فانلة» دون أكمام، و«شورت رياضي»، وحذاء رياضي وشراب قصير أبيض، و«مايوه» لاختبارات السباحة، وبالنسبة للفتيات «بلوزة وبنطلون» تدريب، وحذاء رياضي خفيف وشراب أبيض قصير، و«مايوه» لاختبارات السباحة، كما يفضل حضور الطلبة والطالبات ببدلة التدريب الرياضية.