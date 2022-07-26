الرئيس الفرنسي: الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة وأزمة الغذاء أطول

أعرب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، عن رأيه بأن أزمة الغذاء ستستمر لفترة أطول من النزاع في أوكرانيا.

الحرب ستستمر طويلًا

ووفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال الرئيس الفرنسي خلال منتدى مكرس للأمن الغذائي في الكاميرون، إن «الحرب ستستمر طويلا.. وزعزعة الاستقرار في سوق الأغذية، ستكون حتى أطول.. لذلك علينا أن نواصل التعامل مع هذه الأزمة».

عواقب الحرب لن تختفي

وتابع ماكرون قائلًا: إن «عواقب الحرب لن تختفي بعد 6 أشهر أو 12 أو 18 شهرا»، داعيًا إلى مواصلة تطوير الزراعة، وتوفير المنتجات الزراعية عالية النوعية للسكان.

وتتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.