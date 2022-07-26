سعر برميل النفط اليوم.. أزمة أوكرانيا تثير مخاوف شح الإمدادات

سعر برميل النفط اليوم الثلاثاء تراجع بمقدار بنحو 0.13 دولار أمريكي، ليسجل في ختام التعاملات نحو 105 دولارات أمريكية، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، 25 يوليو الجاري، وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات في ظل الأوضاع المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

سعر برميل النفط اليوم بختام التعاملات

ووفقاً لوكالة بلومبرج سجل سعر برميل النفط اليوم 105 دولارات أمريكية مقارنة بأسعار أمس الاثنين الموافق، إذ سجل أمس 107 دولارات أمريكية بالنسبة لمزيج برنت، كما ارتفعت أمس العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.66% إلى 98.31 دولار للبرميل.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن سعر برميل النفط اليوم هبط في التعاملات المسائية، على العكس تماما في التعاملات في بداية صباح اليوم الثلاثاء، إذ صعدت في الصباح العقود الآجلة للخام العالمي مزيج «برنت» بنسبة 1.81% إلى 107.05 دولار للبرميل.

شح إمدادات الوقود

وأرجعت «بلومبرج» ارتفاع الأسعار أمس وصباح اليوم بفعل المخاوف من الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة في أوكرانيا، وما يترتب عليها من مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات.

ولفتت إلى أن التعاملات، الصباحية اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.66% إلى 98.31 دولار للبرميل لليوم الثاني على التوالي.

وفي سياق متصل بسعر برميل النفط اليوم، أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستبيع 20 مليون برميل آخر من النفط من احتياطيها النفطي الاستراتيجي (SPR)، وذلك كجزء من خطتها السابقة لتحقيق التوازن في سوق النفط وفقاً لموقع «Investing».

وأكد البيت الأبيض، أن الإدارة تمضي قدما أيضا في خطة للسماح بمشتريات مستقبلية بأسعار ثابتة من النفط الخام، بهدف تجديد وتشجيع الإنتاج على المدى القصير.