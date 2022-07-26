«الأورمان»: شراء 1.2 مليون كيلو لحوم لتوزيعها على الأكثر احتياجا

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخاصة بحزم جديدة للحماية الاجتماعية، من ضمنها، استمرار توزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، تخفيفًا من وطأة الأزمة الاقتصادية على كاهل الطبقات الأكثر عوزًا، يتم الإعداد لها على قدم وساق، موضحًا أن جمعية الأورمان مشاركة في إنفاذ تلك التوجيهات على الأرض، عبر قواعد البيانات الدقيقة المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

شراء نحو مليون و200 ألف كيلو من اللحوم

أضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أن جمعية الأورمان قامت بالفعل بشراء نحو مليون و200 ألف كيلو من اللحوم، ستصل خلال شهر من الآن، بخلاف نحو 500 ألف كيلو جرام من اللحوم جرى توزيعها منذ عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، موضحًا أنه يتم توزيع هذه اللحوم على كافة محافظات مصر، من حلايب وشلاتين، وحتى الإسكندرية، ومن الشرق إلى الغرب، لتشمل كل بقاع الجمهورية.

قاعدة بيانات جمعية الأورمان بمفردها تضم 2.8 مليون أسرة

وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أن قاعدة بيانات جمعية الأورمان بمفردها تضم 2.8 مليون أسرة، بخلاف التحالف الوطني للعمل التنموي، وسوف تصل اللحوم أو المواد الغذائية لمستحقيها الحقيقي.

فيما علقت الإعلامية لميس الحديدي، على توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من موجة تضخم عالمية، «دي ضمن جهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين من تداعيات الازمة الاقتصادية، وهي بتكلفة 11 مليار جنيه لمستحقي الدعم وهو وقت تقف فيه الدولة بجوار المواطن».

مساندة الطبقات الأولى بالرعاية

وتابعت: «الدولة مش بس بترفع أسعار النقل والمواصلات ولا البنزين ولا السولار، لكن الدولة تتحمل أيضاً هذا الدعم عبر حزمة دعم سلعي وتمويني»، موضحًا أن رسالة الدولة من هذه الإجراءات مفادها بأن «الدولة عاوزة تقول أنا صحيح في أزمة ومأزق، وعندي أزمة وبتعرض لأزمة من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، لكني أقف بجوار المواطن، خاصة محدود الدخل، وأقدم ما أستطيع تقديمه كدولة، لكن عاوزة كدولة مساندة الطبقات الأولى بالرعاية».