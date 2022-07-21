«الأورمان»: 287 ألف عملية قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية لغير القادرين

أعلنت جمعية الأورمان، أنها نفذت 287 ألف عملية قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بداية من عام 2009 إلى الآن، في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي لمساعدة المرضى غير القادرين ورفع المعاناة عنهم.

أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية المختلفة «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الجيزة - كفر الشيخ - الغربية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - البحيرة - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – مرسى مطروح وحلايب وشلاتين».

تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أنه في مجال تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تم تسليم عدد 25,700 جهاز تعويضي، وعدد 6000 سماعة طبية، مؤكدا أن الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تعتبر مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

44 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية

وأشار إلى أنه في مجال عمليات القلب والعيون تم عمل 44 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية، بالإضافة إلى عمل 212 ألف عملية عيون تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلا عن تسليم 130 ألف نظارة طبية بالمجان تماما دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.

وأكد «شعبان» أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في المحافظات وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون والقلب في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والقلب في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.