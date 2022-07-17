«الأورمان»: إجراء 120 عملية عيون وقلب لغير القادرين في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا استئناف العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، وتسليم المشاريع التنموية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جميعه الأورمان.

النهوض بالأسر الأكثر احتياجًا

قال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه سيتم توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

أوضح «بخيت» أن المديرية بالتعاون من منظمات المجتمع المدني، ذبحت الآلاف من الأضاحي في مجازر وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري لصالح غير القادرين من أبناء المنيا.

إجراء 70 عملية عيون شهريًا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن بالمنيا بدأت في استئناف العمل في مجال الخدمات الطبية وتسليم المشروعات التنموية، حيث استقبلت المرضي غير القادرين للبدء في دخول العمليات الأسبوع القادم حيث سيتم تنفيذ مستهدف شهري أكثر من 70 عملية عيون و50 عملية قلب مابين عمليات قلب مفتوح وقسطرة.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية قامت بذبح 490 أضحية خلال عيد الأضحي المبارك وتم توزيع اللحوم علي 50 قرية ضمن القري الأكثر احتياجا في جميع قري ومراكز ونجوع المنيا.

وأشار «شعبان» إلى أن فرع جمعية الأورمان بالمنيا سبق ونفذ عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات وأسر غير قادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة.