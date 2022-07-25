لدعم 140 عروسة يتيمة.. الأورمان تطلق مبادرة «اكفل استر وجوز» بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» في محافظة الدقهلية، وذلك من أجل دعم زواج عدد 140 عروسة يتيمة فى الدقهلية ضمن الفتيات اليتيمات في القرى الأكثر احتياجاً بقرى وعزب ونجوع ومدن محافظة الدقهلية، برعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والتي أكدت على أن انطلاق المبادرة جاء تأكيداً على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

مدير الأورمان: نعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، في بيان صحفي، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين

وقال «شعبان» إن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الدقهلية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات

وأشار إلي أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد 19893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها .