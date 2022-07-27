خالد منتصر يصف الإخوان بـ البكتيريا اللاهوائية: لا بد من بتر الجماعة

وصف الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، جماعة الإخوان الإرهابية، بأنها تشبه البكتيريا اللاهوائية في مجال الطب ويقتلها التعرض للهواء، إذ أن جماعة الإخوان الإرهابية خطر كبير على المجتمع، ويجب أن تنتهي بـ «البتر»، موضحًا أن الوطن بالنسبة لجماعة الإخوان هو غرفة داخل فندق، فهم لا يؤمنون بمفهوم الدولة.

خالد منتصر يعلق على مقتل الطالبة نيرة أشرف

ومن ناحية أخرى، علق «منتصر»، خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC» على جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، والذي أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكم الإعدام في حقه، إذ ذكر أن القاتل استخدم اللفظ الديني لذبح زميلته، مطالبًا علماء الاجتماع بإجراء دراسة وخطاب مضمون عن رسائل القاتل لتحليل الواقعة بشكل علمي، بسبب استخدام الطالب القاتل لزميلته كلمات دينية تهديدية أبرزها «وعرش ربنا سأذبحك».

كل من يكتب في التنوير في خطر فعلي

وأوضح الكاتب والمفكر السياسي، أن هناك شيزوفرنيا وتناقضا في رسائل القاتل لنيرة أشرف، لا بد من تحليلها وتفسيرها، وأصبح هناك غياب للضمير الديني، مؤكدًا أن كل من يكتب في التنوير في خطر فعلي، أبرزهم الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، بعد تهديد «القاعدة» له، مؤكدًا أن تيار الإخوان المحظورة فاشٍ، ولا بد من مواجهته بكل قوة، وفي حال ترك الفكرة الإقصائية لهؤلاء الجماعات ستنمو، كما أن قانون ازدراء الأديان هو بداية الإقصاء، وضرورة مواجهة الفكر بالفكر، ودعم أصحاب التنوير.

يجب وجود قانون يجرم كل أنواع التكفير

كما طالب الدكتور خالد منتصر، بضرورة وجود قانون يُجرم كل أنواع التكفير وبكل شدة، كما أن تيار جماعة الإخوان المحظورة إقصائي، ولا بد من مواجهته، نظراً لأن كل من يكتب في التنوير في خطر فعلي، فالفنان محمود مرسي قد تنبَّأ بمقتل المفكر والكاتب فرج فودة، لذلك نحتاج لـ «تجريم» التكفير.