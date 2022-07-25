إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس بالطريق الدولي في البحيرة

شهد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه محافظة الإسكندرية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل 5 من المصابين إلى مستشفي الشاملة بكفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة فيما رفض باقي المصابين الذهاب إلى المستشفى نظراً لإصابتهم البسيطة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار مما أسفر عن إصابة 9 حالات تم نقل 5 حالات وتماثل 4 حالات للشفاء من موقع الحادث، وجار التعامل مع المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وعمل الإسعافات الأولية كما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف حيث تبين إصابة كل من أحمد سيد نوفل 23 سنة مقيم كفر الدوار عامل زراعي مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد الصافي عيد، 27 سنة، سائق، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد فتحي السيد، 24 سنة، عامل زراعي، مصاب بكسر في الحوض، أحمد السيد محمد، 21 سنة، عامل زراعي، مصاب بكسر في الساق اليمنى، عبدالله إسماعيل رمضان، 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة كما تم إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.