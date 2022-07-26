وزيرة الثقافة لـ«الوطن»: بروتوكول التعاون مع «المتحدة» ينقل المنتج الثقافي للملايين

أعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن عروض الوزارة المختلفة عبر منصات الشركة، فضلا عن الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة، مؤكدة أنه سيسهم في توصيل المحتوى الثقافي والفني الذي تقدمه الوزارة، إلى مختلف الفئات داخل مصر وخارجها، عبر قنوات «المتحدة».

عبدالدايم: التعاون مع المتحدة يسهم في تحقيق العدالة الثقافية

وأضافت «عبدالدايم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن البروتوكول يأتي تأكيدا على اهتمام الدولة المصرية، بأهمية وقيمة الثقافة والفنون، ودورهما المهم في بناء الانسان، ما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ووزارة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضحت: «وبالفعل نحن متواجدون في كل محافظات مصر، بأنشطة وفعاليات وأحداث ثقافية، لكن هذا البروتوكول، سيسهم بشكل كبير في وصول المنتج الثقافي إلى جميع فئات الشعب، والملايين داخل مصر وخارجها، لما تتمتع به قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل روافدها، من انتشار واسع، ونسب مشاهدة عالية في كل مكان».

وثمنت وزيرة الثقافة، التعاون مع الشركة المتحدة، مشيرة إلى أنه سيسهم بشكل كبير، في نشر الوعي والثقافة، والارتقاء بالسلوك والذوق العام لدى المواطنين، ويؤكد ريادة مصر ثقافيا وفنيا.

وكانت وزارة الثقافة، وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة، لدعم الفن الراقي وترسيخ الهوية المصرية، واكتشاف المواهب.

المتحدة تستعين بمواهب شابة

ووفقا لبروتوكول التعاون، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية، بمواهب شابة من مسارح الدولة، وأيضا عمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الإعلامية، لهذه العروض، لتشجيع الجمهور على حضورها.

ومن المقرر أن يشرف فنيا على النقل التليفزيوني لمسرحيات الدولة والحفلات والفعاليات، المخرج الكبير محمد فاضل.