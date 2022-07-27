عبد الدايم عن البروتوكول الموقَّع مع «المتحدة»: يساهم في تحقيق العدالة الثقافية

علَّقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ ذكرت أنها سعيدة للغاية بتوقيع هذا البروتوكول كونه يؤكد أهمية واهتمام الدولة ودورها في تعزيز قيمة الفنون، كما أن البروتوكول يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تحقيق العدالة الثقافية عبر عرضها في قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحظى بمشاهدات عالية للغاية، الأمر الذي يُحقق المنشود.

يتيح تصوير العروض المسرحية للدولة وحفظها وعرضها

وأضافت «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أنه بالرغم من جهود الوزارة في تحقيق هذه الاستراتيجية عبر كل المحافظات من خلال أنشطة وفعاليات ثقافية كبيرة مهمة إلا أن البروتوكول الأخير المبرم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يسهم لحد كبير في الوصول لطبقات أخرى مهمة داخل مصر وخارجها، بما يتيح تصوير العروض المسرحية للدولة وحفظها وعرضها وكذلك حفلات دار الأوبرا المصرية وأنشطة الوزارة في المحافظات.

وزيرة الثقافة توجه الشكر والتقدير لـ المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن البروتوكول سوف يدعم تلك الأمور بشكل جيد وجديد، موجهة الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توقيع البروتوكول في هذا الوقت، فضلًا عن أهميته في مبادرة اكتشاف المواهب، حيث سوف تتبنى المتحدة للخدمات الإعلامية تلك المواهب وسوف يتم الاستعانة بهم في الأعمال الفنية، لافتة إلى أهمية تصوير وحفظ أعمال مسرح الدولة وعرضها وفقًا للبرتوكول.

سنستفيد من قوة انتشار المتحدة للخدمات الإعلامية

وتابعت: «للأسف كان فيه مراحل فقدنا فيها تصوير وحفظ تلك العروض، بما لا يتناسب مع توثيق هذا التاريخ، لكن وفقًا لهذا البرتوكول مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سوف نستعيد قوتنا في حفظ هذه الذاكرة المعاصرة بالإضافة لعرضة والحفاظ عليه، بجانب قوة الانتشار عبر المنصات والقنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».