مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة بجرجا

لقى سائق، يقيم بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، مصرعه إثر سيره بسيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

إخطار يُفيد بانقلاب سيارة وسقوط متوفى بدائرة مركز المنشاة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يُفيد بانقلاب سيارة وسقوط متوفى بدائرة مركز المنشاة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «نقل» قيادة «محمد م م ا»، 26 عاما، سائق، ويقيم بناحية الشيخ خليفة، دائرة قسم أول سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

أفاد والد المتوفى «محمود م ا م»، 62 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 7 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

وفي سياق آخر، كان قد أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات، إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في شمال سوهاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحويل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بجود مشاجرة.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب.