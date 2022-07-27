انفجار محول كهرباء بمصيف في بورفؤاد بسبب ماس كهربائي

اندلع انفجار مفاجئ في محول كهرباء بمنطقة مصيف هيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب ماس كهربائي نتج عن الحرارة العالية.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بانفجار محول كهرباء

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانفجار محول كهرباء بمصيف هيئة قناة السويس دون إصابات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف والطوارئ والغاز والكهرباء للسيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بسبب الأحمال العالية للكهرباء.

كما تزامن الحريق مع وجود عدد قليل من المصطافين، الأمر الذي أثار الفزع بينهم وتم إخراجهم من نادي المصيف وفصل الكهرباء للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

العثور على جثة لمسن توفي منذ 5 أيام بمساكن التصنيع

من جانب آخر، عثر أهالي منطقة التصنيع على جثة متعفنة لرجل في العقد السادس من عمره متوفى داخل شقته بالمنطقة حيث انتشرت رائحة متعفنة في المنطقة.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بأنه تم العثور على جثة على محمد على بدر 59 عاما، يقطن بمساكن التصنيع أمام سنترال مبارك عمارة 6 حيث تعفنت جثته منذ 5 أيام وجارٍ نقلها إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ووضع الجثة تحت تصرفها.