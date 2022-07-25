السيطرة على حريق محدود في محول كهرباء ببورسعيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تسببت الحرارة العالية في محافظة بورسعيد، اليوم، في نشوب حريق بمحول كهرباء بجوار نادي الصيد في حي الشرق، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بنشوب حريق في محول كهرباء

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع شرارة من محول كهرباء بجوار نادي الصيد ببورسعيد، وسيطر الأهالي على الحريق بأنابيب الإطفاء قبل وصول سيارة الإطفاء إلى مكان الحادث.

التحريات: الحريق بسبب الحرارة المرتفعة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق محدود للغاية، ونشب بسبب الحرارة العالية، فيما طالب مصدر مسؤول بمديرية الكهرباء المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء حتى لا تسبب حدوث حرائق.

إقبال كبير على شاطئ بورسعيد بسبب الحرارة العالية

وفي سياق آخر، شهدت محافظة بورسعيد، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى خروج الأهالي والمصطافين إلى الشاطئ، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 80%.