العثور على جثة متحللة لشاب أنهى حياته بتناول كمية من الأدوية في قنا

عثر أهالي مدينة قنا، بالتعاون مع أجهزة الأمن في المحافظة، اليوم السبت، على جثة متحللة لشخص داخل شقته في منطقة العبابدة في المدينة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بخروج رائحة عفن من داخل شقة بمنطقة العبابدة في مدينة قنا.

جثة متحللة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبمساعدة الأهالي تم فتح الوحدة السكنية، وعُثر على جثة عفنة في حالة تحلل.

وبعد ساعات من العثور على الجثة، کشفت الأجهزة الأمنية قنا، أنها لشاب أنهى حياته بتناول جرعات زائدة من الحبوب، حيث تم العثور على بقايا أقراص وأدوية بجواره.

تحرير محضر بالواقعة

والشاب المعثور على جثته، يدعى «محمد .ن. س»، 37 عاما، وقيم منطقة العبابدة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.