مصرع طفلة دهسا في سوهاج.. «صدمتها سيارة أمام بيتها»

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر مصرعها، بعدما اصطدمت بها سيارة في أثناء لهوها أمام منزلها، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج التعليمي «جثة هامدة».

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، ومن مركز شرطة سوهاج، يُفيد بمصرع طفلة.

وفاة طفلة أثناء لهوها

وبالفحص تبين وصول الطفلة «فرحة ح م ا»، 5 سنوات، وتقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج التعليمي «جثة هامدة» ادعاء حادث سيارة، فيما أفاد شقيقها «علي ح م ا» 23 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه في أثناء لهو شقيقته المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها السيارة «ميكروباص»، قيادة «جمال. م. ش. م»، 23 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز؛ ما أدى إلى وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

أقوال السائق

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف أنه أثناء سيره فوجئ بالطفلة المذكورة ولم يتمكن من مفاداتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وكدمات، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحويل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.