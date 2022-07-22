أخبار سوهاج في 24 ساعة.. إصابة 8 أشخاص وتسمم طفلة بحوادث متفرقة

وقائع متعددة شهدتها محافظة سوهاج اليوم ما بين مشاجرة بالأعيرة النارية والعصي، بين 5 أفراد لخلافات المصاهرة بمركز سوهاج، كما أصيبت سيدة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج بأعيرة نارية لخلافات الميراث، فضلًا عن تسمم طفلة بدار السلام وإصابة طفل عن طريق الخطأ بطلق ناري بالبلينا.

إصابة سيدة بطلق ناري لخلافات الميراث

شهدت بالواقعة الأولى إستقبلت مستفى جرجا المركزي «نعمة ر» مصابه بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي وقد إتهمت «رمضان ع» وشقيقة «محمد ع» بالتعدي عليها، وقيام الأول بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابتها، بسبب خلافات على الميراث، وقد تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

إصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

وبالواقعة الثانية وصول الطفل «أدم» إلى المستشفى المركزي بالبلينا مصابًا «برش خرطوش بالساقين»، وقد إتهم والده «عز س ل» بإصابة نجلة أثناء عبثة بسلاح ناري كان بحوذتة فخرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابة نجله .

إصابة 5 بالأسحلة النارية لخلافات المصاهرة

وشهد مركز سوهاج الواقعة الثالثة حيث نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين «محي الدين» مصابا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى، و«عمر م» مصابًا بجرح رضي بالجبهة، و«محمد م»، مصابًا بجرح رضي بالقدم اليسرى طرف أول، و«أحمد ع»، و«خالد ع م»، مصابًا بجرح رضي بالوجه و«ياسر ع م» مصابًا بكدمه بالذراع الأيمن كطرف ثان وذلك بسبب خلافات المصاهرة بينهما.

تسمم طفلة بحبة حفظ الغلال بدار السلام

وبالواقعة الرابعة وصلت «نهي ص» 15 عاما طالبة إلى المستشفى المركزي بدار السلام، مصابة بحالة إعياء وقيء إدعاء تناول قرص حفظ غلال، وقررت بأنه أثناء تواجد نجلتها بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.