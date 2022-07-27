محمود: الرئيس استجاب لندائي والأطباء سيقررون خطة العلاج خلال 48 ساعة

كشف الشاب إبراهيم محمود، تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه على نفقة الدولة والاستجابة لاستغاثته التي أطلقها عبر أحد البرامج التلفزيونية، لافتًا إلى أنه مريض منذ 4 سنوات ويتلقى العلاج: «نفسي اتعالج وأمشي زي الناس وأكل زي الناس».

محمود: الحمد لله سيادة الرئيس استجاب لندائي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أنه أجرى عمليات جراحية خلال الـ 4 سنوات: «على مدار 4 سنين عملت عمليات في مستشفيات الجامعة وعمليات برة الجامعة وبرضه مفيش أي نتيجة والحمد لله إن سيادة الرئيس السيسي استجاب لندائي وتبنى حالتي ونظر ليا بصدر رحب ووجه بعلاجي واتمنى يفضل معايا لحد ما يتم شفائي على خير».

مجموعة عمليات تجميل

وأشار إبراهيم إلى أنه يحتاج لمجموعة عمليات تجميل وتصحيح لعمليات سابقة: «العمليات اللي قبل كده فشلت وسببت ليا مضاعفات» لافتًا إلى نقله لمستشفى جامعة الزقازيق وإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة وحاليًا يدرس الأطباء الحالة وسيعلنون خلال 48 ساعة ما سيتم إجرائه من عمليات وغيرها.

وكان الرئيس السيسي وجّه بعلاج وتقديم الرعاية الطبية للشاب إبراهيم محمود، 23 عاما، والمقيم بمدينة الزقازيق حيث تعرض لحادث سير عام 2018، خلال فترة دراسته بالجامعة، ما تسبب في إصابته بالوجه والفكين، ويواجه صعوبة في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عدة، لاستعادة حياته الطبيعية مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.