الاستخبارات البريطانية: تقدم مقاتلي «فاجنر» الروسية في منطقة الدونباس

قالت الاستخبارات البريطانية إنَّ مقاتلو مجموعة «فاجنر» الروسية تقدموا تكتيكيا في منطقة دونباس، بحسب ما أفاد موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وتعد مجموعة فاجنر الروسية إحدى المجموعات التي تتمتع بمهارات عسكرية خاصة، وتدفع بها موسكو لإنهاء المهام القتالية الخاصة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

السيطرة على البحر الأسود

وشهدت الحرب الروسية في أوكرانيا تطورات عدة حيث تمكنت موسكو من السيطرة على عدة مدن أوكرانية وتحديدا المطلة على البحر الأسود مثل مدينة ماريوبول ومقاطعة خيرسون وأجزاء كبيرة من إقليم الدونباس.