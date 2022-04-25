«الاستخبارات البريطانية»: موسكو حققت تقدما طفيفا في بعض مناطق أوكرانيا

أعلنت «الاستخبارات البريطانية»، أن «موسكو»، حققت تقدما طفيفا في بعض المناطق الأوكرانية منذ أن أصبح تركيزها منصبّا على إقليم «دونباس»، جنوب شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، دوت إنذارات في عدة مناطق أوكرانية بينها العاصمة كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

«واشنطن»: تمويل مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بأكثر من 322 مليون دولار

وكان وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينيكن ووزير الدفاع لويد أوستن، قالا خلال زيارتهما إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، إن بلادهما ستخصص موارد مالية لتمويل مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا، بأكثر من 322 مليون دولار من 713 مليون دولار ستخصصها «واشنطن» للتمويل العسكري لـ أوكرانيا و 15 دولة أوروبية أخرى.

«موسكو»: اتخذنا إجراءات للحد من مخاطر التصعيد الاقتصادي الغربي

وأعلنت السلطات الروسية، بدورها، أن «موسكو»، اتخذت في الوقت المناسب إجراءات للحد من مخاطر التصعيد الاقتصادي الغربي ضد بلادها، فيما قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في «الاتحاد الأوروبي»، جوزيب بوريل، في مقابلة لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن دول الاتحاد لم تتوصل حتى الآن إلى إجماع حول حظر استيراد النفط والغاز الروسي.

وكانت مؤسسات مالية دولية وغربية، قالت في وقت سابق، إن سياسة العقوبات غير المسبوقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد «موسكو»، قد تقوض الهيمنة العالمية لـ الدولار.

وفي الهند، أشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، ستناقش زيادة مبيعات المعدات العسكرية الأوروبية لـ«نيودلهي».