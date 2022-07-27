أقسام كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية.. تعرف على شروط القبول

أسابيع قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وبعد ذلك بأيام سيظهر تنسيق القبول بالجامعات المصرية، إذ ينتظر جميع الطلاب ظهور النتيجة والتنسيق للتقدم للكلية، ولعل من أهم اختيارات الطلبة هي كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، ونستعرض لكم في التقرير التالي، التنسيق المتوقع والمصروفات وأقسام الكلية.

التنسيق المتوقع لكلية الحاسبات والمعلومات

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، 350 درجة أي بنسبة 85.3% وذلك بالنسبة لشعبة علمي علوم، أما شعبة علمي رياضة فالحد الأدنى للقبول 315 درجة أي بنسبة 76.8%، وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي الذي شهد انخفاضًا في التنسيق مقارنة بالسنوات السابقة، حيث توجد كلية الحاسبات في بعض الجامعات المصرية وليس جميعها.

وأعلنت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية عبر موقعها الرسمي، أنها تحتوي على أربعة أقسام، كالتالي: «علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الحيوية، بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار»، ويتم التخصص في السنة الدراسية الثالثة من الكلية، ويعتبر قسم تكنولوجيا المعلومات من أكثر التخصصات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الطلبة والطالبات على مدار السنوات الماضية.

المصروفات وشروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات

تتراوح مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية بين 500 و1300 جنيه بالنظام العادي في السنة الواحدة، وهذا بخلاف ساعات الكورسات المعتمدة، إذ لابد أن يجتاز الطالب نسبة نجاح 144 ساعة معتمدة أو حسب ما تقرره الجامعة، وتقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شعبة علمي علوم بقسميها العلمي والرياضي والمجموع المحدد لهذه الكلية.