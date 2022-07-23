تعرف على أقسام كلية الهندسة جامعة المنوفية وشروط القبول

بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة أسابيع قليلة تفصلنا عن الإعلان عن تنسيق القبول بالجامعات على مستوى الجمهورية 2022، ولعل من أهم وأفضل الكليات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات هي كلية الهندسة شبين الكوم بجامعة المنوفية، والتي من المقرر أن تشهد إقبال كبير عليها من الطلبة خلال فتح مراحل التنسيق المقبلة.

الحد الأدنى المتوقع للقبول بكلية الهندسة جامعة المنوفية

من المتوقع أن يكون تنسيق كلية الهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية، 340 درجة بنسبة مئوية 82 % وذلك بناء على تنسيق العام الماضي والذي شهد الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة أقل من 80% على مستوى الجمهورية، وذلك بخلاف العام الذي قبله عندما قبلت هندسة شبين الكوم بمجموع 387 بنسبة مئوية 94 % ولكن تراجع التنسيق بسبب تغير النظام التعليمي وبالتالي صعوبة الامتحانات.

شروط القبول بكلية الهندسة جامعة المنوفية

بينما من المتوقع أن تكون مصاريف كلية الهندسة شبين الكوم، تبلغ نحو 12600 سنويًا وفقًا لمصروفات الأعوام الماضية، ويشترط للقبول في هذه الكلية، أن يكون الطالب المتقدم للكلية من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات "علمي رياضة"، بالإضافة إلى الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام، كما يتم الطلبة الحاصلين على: «شهادات الالتحاق، ثانوية صناعية، الدبلومة الأمريكية، الدبلومة البريطانية، الشهادات المعادلة».

أقسام كلية الهندسة جامعة المنوفية

وتضم كلية الهندسة جامعة المنوفية سبعة أقسام علمية هي «قسم الهندسة الكهربية، القوي الميكانيكية، هندسة الإنتاج والتصميم، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية، قسم العلوم الأساسية، قسم الهندسة الكهربية والحاسبات»، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة في ستة برامج هندسية من الأقسام العلمية المختلفة بالكلية ما عدا قسم العلوم الأساسية ويتم التقسيم في الفرقة الثانية خلال سنوات الدراسة في الكلية.