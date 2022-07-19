«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة النووية قبل غلق باب التقديم

مدرسة الضبعة النووية للبنين فقط، تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات، ويتوقف القبول على مجموعة من الاختبارات والشروط التي يجب اجتيازها واسيتفائها، حيث تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال مناهج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل وتدريبات تصقل مهاراته.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الأسئلة والإجابات المتعلقة بمدارس الضبعة النووية، كما يلي:

متى ينتهي التقديم لمدرسة الضبعة النووية؟

بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ينتهي التقديم لمدرسة الضبعة النووية اليوم الموافق 19 يوليو الحالي.

ما هي الفئات المسموح لها بالتقديم؟

يُسمح للطلاب المصريين الناجحين في الشهادة الإعدادية والأزهرية، وبالنسبة لأبناء محافظة مطروح يشترط تقديم بيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي.

ما هي إجراءات التقدم للامتحان مدرسة الضبعة النووية؟

التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ثم يطبع الطالب استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها ومعها عدد 2 صورة شخصية حديثة وصورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد وإيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان.

ماذا عن شروط التقدم للامتحان؟

أن يكون الطالب مصري الجنسية وألا يزيد السن في أول أكتوبر 2022 على 18 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية.

ما هو الحد الأدنى لمدرسة الضبعة النووية؟

لا يقل عن 260 درجة لجميع المحافظات وألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

كم تصل مصروفات مدرسة الضبعة النووية؟

وبعد قبول الطالب يسدد 3000 جنيه سنويًا مقابل الإضافية التعليمية ويزيد المبلغ سنويا.

متى تنطلق الامتحانات الإلكترونية؟

تعقد الامتحانات يومي الأحد 24 يوليو الحالي حتى الإثنين 25 من نفس الشهر.

وما هو نظام الامتحان؟

يعقد إلكترونيا من دور واحد فقط ولا يُسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم، ويجري قبول الطلاب طبقا للأعداد المقرر قبولها سنويا، ويتم المفاضلة وفق المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني، واجتياز الطالب لمعيار النجاح في مكونات الاختبار الإلكتروني على حدة، وترتيب الطلاب الناجحين في المرحلة الأولى تنازليا، لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية.

هل يوجد تظلم على الامتحان؟

يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.