مد فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية.. الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن مد فترة التقديم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، في ظل الإقبال المتزايد على التقديم من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وقررت المديرية استكمال باب التقدم من يوم الأحد المقبل بمقر إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، بالتقديم باليد من الطالب أو ولي أمره.

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

وقال وكيل تعليم مطروح، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن مد فترة التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح فقط، وذلك انطلاقا من يوم 25 يوليو الجاري، علما بأن يوم السبت عمل بإدارة التعليم الفني، كما أنه غير مطلوب من الطالب المتقدم بيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح.

نظام التعليم في مدرسة الضبعة النووية

وتعمل المدرسة النووية بنظام تعليم فني 5 سنوات للحصول على دبلوم فني تكنولوجيا الطاقة النووية، ويجرى التعليم بها على مدار العام الدراسي بنظام الداخلي مبيت في الفنادق بنظام إقامة وإعاشة كاملة، داخل مقر المدرسة في مدينة الضبعة.

أقسام مدرسة الضبعة النووية

ويتاح في مدرسة الضبعة النووية ثلاثة أقسام منها قسم الكهرباء، وقسم الالكترونيات، وقسم الميكانيكا، ويتوفر للطلاب معامل وورش للتدريب على العملي بجانب التعليم النظري، وتقبل المدرسة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع عالي فوق الـ90 % ومجموع مرتفع بالنسبة للغة الإنجليزية والرياضيات، مع انعقاد عدة اختبارات سمات وقدرات وحاسب آلي وكشف طبى وكشف هيئة، وتستمر ما يقرب من شهر حتى يجرى اعلان النتيجة النهائية.

مستقبل المدرسة النووية

وتعد مدرسة الضبعة النووية الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم العربي ومن الممكن العمل في المحطات النووية أو الالتحاق بكليات الهدنسة قسم النووي لاستكمال الدراسة وتتيح بعثات علمية في روسيا للأوائل.