وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات ثنائية مع الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، تناولت مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقي في أفريقيا والتي سيتم عرضها بمؤتمر قمة المناخ Cop27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في السابع من نوفمبر المقبل.

تولي مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الأفريقية خلال قمة المناخ

وأكد المهندس طارق الملا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي مع تولي مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الأفريقية خلال قمة المناخ Cop27 والإعلان عن موقف أفريقي موحد في قضية التحول الطاقي العادل وفق برنامج زمني متدرج والعمل على توفير الاحتياجات الكبيرة والمتنامية في دول القارة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدولها.

تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة

ومن جانبها أكدت أبوزيد على أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة بصفة خاصة، نظراً لأهميتها ودورها الأساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن البترول والغاز أحد المصادر المهمة للطاقة للدول الأفريقية للمساهمة في التنمية المستدامة.

وأشارت في الوقت نفسه لأهمية الطاقات الجديدة والمتجددة وفقاً لبرنامج زمني يتوافق وظروف وأولويات كل دولة وظروف القارة الإفريقية بصفة عامة.

وأكدت أهمية وجود استراتيجية أفريقية موحدة للتحول الطاقي في القارة وإلى أهمية دعم التكامل بين الدول الأفريقية من أجل العمل على تأمين مصادر الطاقة من خلال نظم متكاملة مع الدول، مما يسهم في فتح الأسواق واستغلال كافة الفرص الاقتصادية المتاحة.