سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، وتشهد العملة السعودية عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة وأبرزها جوجل.

واليوم الخميس 28 يوليو الحالي، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 5.05 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الخميس 28 يوليو.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للبيع مقابل 5.02 جنيه للشراء في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، اليوم الخميس 28 يوليو، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.