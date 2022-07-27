سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-7-2022 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الأوراق النقدية المختلفة وأبرزها العملة السعودية.

واختلفت أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو في البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر الريال السعودي لنحو 5.04 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر، نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء 27 يوليو.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للبيع مقابل 5.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري المسئول عن المعاملات المالية في مصر نحو 19.33 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك