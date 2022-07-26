سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في البنوك المصرية

أعلنت بنوك الإسكندرية ومصر والأهلي، وغيرها من البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات الورقية وبينها سعر الريال السعودي، إذ يبحث الكثير عن سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في المصري لتحديد أفضل مكان للبيع والشراء.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الحالي، يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و5.00 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، لنحو 5.04 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، بنحو 5.04 جنيه للبيع مقابل 5.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجلت سعر العملة الأوروبية اليوم الثلاثاء، داخل البنك الأهلي المصري 19.29 جنيه لعمليات الشراء و19.42 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للبنك، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو نحو 19.27جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 19.24 جنيه لعمليات الشراء و19.44جنيه للبيع.