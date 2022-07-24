سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-7-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خاصة بعد انتهاء موسم الحج، وعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، ويبحثون عن أفضل البنوك للبيع أو الشراء.

وفي بداية التعاملات الصباحية، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق بداية التعاملات الصباحية الموافق 24 يوليو، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، اليوم السبت، نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، بنحو 5.02 جنيه للبيع مقابل 5.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و4.99 جنيه للشراء، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، لنحو 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعره بالبنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء