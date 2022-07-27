مصرع اثنين وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

لقي اثنين مصرعهما وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي في محافظة بني سويف بحري نفق سنور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة بينما تم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، حيث تبين أن جميعهم يقيمون بمركز مطاي في محافظة المنيا.

بلاغ بوقوع حادث مروري بصحراوي بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المحافظة حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

5 سيارات إسعاف لنقل ضحايا حادث بني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ5 سيارات إلي موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثث المتوفين مشرحة المستشفى.

بيانات ضحايا حادث بني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم، محمد أحمد حسن 33 عاماً، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، فراج عبد اللاه 54 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات بالجسم، علي جاد علي 42 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف وجروح وسحجات بالجسم، محمد هاني محمد 20 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، أحمد هاني محمد 18 عامًا، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، طه محمود أحمد 18 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، نسيم سكر شفيق 24 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وشخص مجهول الهوية فاقد الوعي، وجميعهم مقيمين بمركز مطاي محافظة المنيا.

كما استقبلت مشرحة المستشفى، محمد رشاد زياد جهيني 25 عامًا، وحسام أحمد محمد 19 عامًا، جثتين هامدتين، مقيمين مركز مطاي محافظة المنيا.