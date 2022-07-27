مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بمطروح والساحل الشمالي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص في حوادث متفرقة بمطروح والساحل الشمالي خلال الساعات الأخيرة، ما بين غرق وتصادم ألعاب بحر، وحواث طرق، ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتم تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية لهم، وأخطر اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

مصرع سيدة وإصابة 2 في البحر

ولقيت سيدة مصرعها في الساحل الشمالي وأصيب شخصين من نفس الأسرة إثر وقوع حادث اصطدام موتوسيكل البحر بأشخاص في قرية مارينا 2، ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين التخصصي كلا من يوسف دريم سمير يونان، 12 سنة من القاهرة، مصابا باشتباه نزيف بالمخ والبطن، واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ودينا تادروس أيوب 42 سنة من القاهرة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالعامود الفقري، ودريم سمير يونان 49 سنة من القاهرة، حيث تم عمل إنعاش رئوي وقلبي لتلفظ أنفاثها الأخيرة داخل المستشفي، ويتم استكمال الخدمات الطبية للمصابين من أشعات وفحوصات وتحاليل.

غرق فتاة بشاطىء مطروح العام

وأصيبت فتاه إثر تعرضها للغرق في شاطىء مطروح العام، وتم نقلها بالإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، وتدعى ابتسام محمد أنور حسين 24 سنة من الإسكندرية، وتم وضعها تحت الملاحظة وتعاني من هيجان ولازالت تحت الملاحظة.

انقلاب سيارة في رأس الحكمة

وأصيب شخص إثر وقوع انقلاب سيارة في منطقة رأس الحكمة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، ونقل عن طريق الأهل لمستشفي رأس الحكمة المركزى، وهو أحمد مراجع حمد 19 سنة من مطروح، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم وسحجات متفرقة.