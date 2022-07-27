«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم في الإسماعيلية.. الحرارة تصل لـ40

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية بشكل كبير اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة في بعض المحافظات، لتسجل 40 درجة مئوية في ارتفاع جديد للحرارة بعد انخفاضها الأسبوع الماضي لتصل إلى 37 درجة مئوية.

استقرار الأحوال الجوية

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم شهدت استقرارًا، ويكون الطقس شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسد طقس حار رطب على السواحل الشمالية، وسجلت القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية وتظهر الشبورة المائية الخفيفة على الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشار بيان «الأرصاد» إلى وجود نشاط للرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

طوارئ في الإسماعيلية وسيولة مرورية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ منذ عدة أيام بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بعض المحافظات، كما شهدت الطرق السريعة والصحراوية اليوم الأربعاء، سيولة مرورية بدءًا من الساعات الأولى من الصباح مع انعدام كامل الشبورة المائية فجر اليوم.

وانتشرت الخدمات المرورية على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، الإسماعيلية السويس الصحراوي، محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق، مع انتشار سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.