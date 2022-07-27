حسام صالح يكشف آليات تطبيق بروتوكول «الثقافة» لاكتشاف المواهب

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل آليات تطبيق بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب من مختلف محافظات مصر.

«صالح»: نستهدف وصول الفن الراقي لكل المواطنين

وقال «صالح»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «هذا البروتوكول تأخر في الظهور، فنشاط وزارة الثقافة بروافدها المختلفة، سواء كان مسرح أو أوبرا أو معارض مختلفة أو فن راق، كان يصل إلى رواد قصور الثقافة والمسرح ودار الأوبرا فقط، ونستهدف من البروتوكول وصول هذا الفن الراقي إلى المواطنين في أنحاء مصر كافة والعالم العربي أيضًا عبر شاشات الفضائيات».

«صالح»: مصر لديها أعمال ثقافية كبيرة وراقية

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «إذا كنا نتحدث عن فنان كبير أو أوركسترا ضخمة أو عمل ثقافي مهم في معبد بسوهاج أو الأقصر، فإن كل هذه الأعمال الثقافية كانت محصورة على الحضور في المكان المحدد للحفل، في مقابل إمكانية عرض تلك الأعمال على كل الشاشات المختلفة، وبدلًا من مسرحية يشاهدها 300 شخص يمكن أن يشاهدها الملايين».