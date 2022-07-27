مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار بسوهاج

لقي شخص في العقد الرابع من العمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار، إثر خروجه من محطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

قطار روسي يدهس أحد الأشخاص بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة على محطة السكة الحديد، باصطدام قطار روسي بأحد الأشخاص ما أدى إلى مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء محاولة المدعو «ا. م» في العقد الرابع من العمر، اللحاق لاستقلال القطار رقم 1010 عقب خروجه من محطة السكة الحديد بمدينة طهطا، سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال.

الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتم رفع آثار الحادث من على قضبان السكة الحديد ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إصابة عامل على يد شخصين في سوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلته شمال غرب محافظة سوهاج، إصابة عامل في العقد الثالث من العمر بإصابة في الرأس، إثر اعتداء شخص ونجله عليه بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.