«حياة كريمة» تنتهي من تنفيذ مشروع مجمع خدمات المواطنين بمركز جرجا في سوهاج

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» متابعتها لمشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بمركز جرجا في محافظة سوهاج، والذي انتهت أعمال الإنشاء به بنسبة 100%، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام

وأوضحت المبادرة في بيانها، أن مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بمركز جرجا يتكون من 3 طوابق، الأرضي به مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والدور الأول به سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، وبريد، أما الدور الثالث به وحدة محلية، ومجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي.

استمرار مخططات العمل في مشروعات المبادرة

وكانت مؤسسة حياة كريمة، أعلنت استمرار مخططات العمل في مشروعات المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، لمواصلة خطة البناء والتنمية الشاملة التي اتخذتها الدولة المصرية، مسلطة الضوء على العديد من الإنجازات التي أتمتها بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أجل الارتقاء بحياة المواطن للأفضل وتوفير خدمات تليق به.

تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

ويجري العمل على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمعدلات إنجاز غير مسبوقة، لرفع العبء عن كاهل المواطن، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة وقد شهدت مشروعات المبادرة ارتفاعا في نسب التنفيذ بجميع المحافظات والمراكز والقرى حيث يسابق العاملون الزمن من أجل إنجاز المشروعات في أقفل وقت ممكن وبأعلى جودة، سواء عمال أو مهندسون أو مشرفون، وسط متابعة ميدانية مستمرة من المسؤولين والمحافظين لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي صعوبات.