3 مدارس تفوز بـ«أبطال البيئة» بمبادرات من سوهاج والقاهرة والإسكندرية

300 طالب وطالبة اجتمعوا في مهمة توعوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والمشكلات البيئية اختير من بينهم 90 طالبا، من 10 مدارس من الإسكندرية والقاهرة ودمنهور وسوهاج تلقوا برنامجا توعويا بالتعاون بين وزارتي البيئة والتعليم والسفارة الألمانية بالقاهرة ممثلة في معهد جوتة لينتجوا عشر مبادرات بيئية للتوعية بالمخاطر التي تواجة البيئة ومواجهتها.

تعرف على المشاريع الفائزة؟

واختارت لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة خبراء أفضل المشروعات من أصل 10 مشروعات لمدارس من مختلف المحافظات، ليكون الفوز بالمركز الأول من نصيب مدرسة سوهاج التجريبية بسوهاح بمشروع «الطرق الذكية» الذي مهد لعمل طرق لطلبة المدرسة ومسار للدراجات كبديل نظيف للسيارات التي تتسبب في زيادة الانبعاثات وارتفاع مستوى الاحترار العالمي لذا كان نتاج الورشة مشروع تم تنفيذة بتوفير طرق آمنة في نطاق المدرسة، وأماكن لركن السيارات.

تحويل الزيت لصابون

وحَلّت مدرسة القدس في المركز الثاني بمشروع «تحويل الزيت المستعمل إلى صابون»، حيث اقترح الطلبة عمل مشروع لجمع الزيت من المنازل بعد حملة بفصول المدرسة ليجمع كل طالب الزيت المستخدم من منزله، ومن ثم يتم تحويل هذا الزيت إلى صابون وبالفعل نجحت التجربة، وتم تحويل الزيت لنوعين من الصابون، وجاءت مدرسة المستقبل في المركز الثالث بمشروع «المستقبل قطرة» للحفاظ على المياه بعمل فلاتر لترشيد الاستهلاك في المدرسة، وفي المنازل وعمل حملة توعوية لخفض معدلات استخدام المياه.

زيارات استكشافية

كما قام الطلبة والطالبات من المشاركين برحلات استكشافية، وبزيارة مجمع البلاستيك المعاد تدويره في القاهرة، ومجمع الطاقة الشمسية بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وجزيرة قرمان البيئية في سوهاج خلال 4 أسابيع وفي ختام المشروع كرمهم السفير الألماني وعرضت مجموعات الطلاب في أفلام وثائقية قصيرة نتائج عملهم والإجراءات التي قاموا بها للحفاظ على البيئة.