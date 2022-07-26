جامعة سوهاج تستقبل طلبات اختبارات القدرات في 3 كليات

بدأت جامعة سوهاج في استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات في 3 كليات، وهي: كلية التمريض بجامعة سوهاج، وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج، وكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، وأعلنت وزارة التعليم العالي أن التقديم لاختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام، حيث يقدم الطالب عبر موقع وزارة التعليم العالي، ثم عليه اختيار الكلية التي يرغب في أداء اختبارات القدرات بها، ثم طباعة بطاقة الترشح لاختبارت القدرات بإحدى الكليات.

التقديم إلكترونيا لاختبارات قدرات جامعة سوهاج

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت أن التقديم على أداء اختبارات القدرات 25/7/2022 سيكون من خلال الموقع الإلكترونى من هنا، ويستمر حتى 6 غسطس المقبل، ويكتب الطالب رقمة القومي فور الدخول على الموقع، لتظهر بياناته ثم يختار التوقيت المناسب لاختبارات القدرات بجامعة سوهاج، ويختار إحدى الكليات الثلاث التي يرغب بأداء الامتحان بها، ثم يطبع الطالب استمارة الترشح لأداء اختبارات قدرات جامعة سوهاج.

الأوراق اللازمة للتقديم لاختبارات القدرات بجامعة سوهاج

ويجب على الطالب أن يقدم استمارة الترشح عند التقدم لاختبارات القدرات بجامعة سوهاج، بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

موقع كليات جامعة سوهاج

جدير بالذكر أن كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعة سوهاج تقع بالحرم الجامعي الملحق بمنطقة الحويتى بمدينة سوهاج، وكلية التمريض بجامعة سوهاج تقع بالحرم الجامعى الجديد بمدينة ناصر، وكلية التربية الرياضية تقع بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل».