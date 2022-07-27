مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية غدا

يعقد الأزهر الشريف، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.