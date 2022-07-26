الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022.. اعرف الخطوات

يبحث الكثيرون، عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد، وإعلان أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري، من خلال رابط إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، وفقا لعدد من الخطوات، أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــا

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

وأشار إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية، حدد خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، والتالي جاءت كالتالي:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي الأزهري

3- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية» في الصف الثالث الثانوية الأزهري.

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

التنسيق الإلكتروني

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التنسيق الإليكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، مثلما حدث في العام الماضي، حيث تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية في مدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة لمكاتب التنسيق بالأمانة العامة في الوجهين البحري والقبلي.