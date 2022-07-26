تحديث بطاقة التموين.. هذا هو آخر موعد لتسجيل الرقم عبر «دعم مصر»

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، ما جعل كثير من المواطنين يبحثون عن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين عبر دعم مصر حتى يتمكنوا من إضافة رقم الهاتف للبطاقة حتى يستطيع المواطن الحصول على حصته الشهرية من السلع الغذائية دون إيقاف البطاقة الخاصة به.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون بشكل دائم عبر محركات البحث المختلفة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين وخطوات تحديث البطاقة عبر موقع دعم مصر، والتي جاءت كالتالي:

آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين

بعد أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة لـ تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد المهلة المحددة للتسجيل لتكون نهاية شهر يوليو الجاري، ما يعني أن ما تبقى من الزمن أيام معدودة.

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

- يدخل المواطن الراغب في تحديث بطاقة التموين الخاصة عبر الموقع الخاص بدعم مصر والتبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنـــــــــــــــــا.

- ثم يدخل المواطن صاحب البطاقة التموينية المراد إضافة رقم الهاتف لها رقم بطاقة التموين في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم تظهر أمام المواطن بعض بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل «الاسم الرباعي لصاحب البطاقة، عدد أفراد البطاقة بالأسماء، المحافظة التابع له المواطن»، ليتأكد صاحب البطاقة من البيانات الخاصة به، ثم يضيف رقم الهاتف الخاص به والمسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات.

- ثم تظهر رسالة للمواطن تفيد بتسجيل رقم الهاتف الخاص به، وأنه جارٍ مراجعة بيانات رقم الهاتف.

- وبعد التأكد من صحة البيانات الخاصة برقم الهاتف والتي تم تسجيلها، يتم إرسال رسالة للمواطن على رقم الهاتف الذي تم تسجيله عبر دعم مصر لتأكيد تسجيل رقم الهاتف.