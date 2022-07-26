رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022.. مهلة حتى آخر أغسطس

يزداد البحث حاليا عن رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منح أصحاب البطاقات التموينية مهلة إضافية لإضافة رقم الهاتف المحمول على البطاقة حتى آخر أغسطس المقبل.

رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

وتوفر وزارة التموين من خلال رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات من خلال تخصيص موقع دعم مصر الرسمي لهذه الخدمة فقط في الوقت الحالي، إذ حذف الموقع باقي الخدمات التموينية الأخرى التي كانت متاحة عليه لتسهيل عملية إضافة رقم الموبايل للمواطنين أصحاب البطاقات.

وكانت «الوطن» نشر، قرار وزير التموين بمدّ مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة التي كانت مقررًا لها 31 يوليو الجاري.

وبصدور قرار وزير التموين فإن أصحاب البطاقات التموينية لديهم شهرا إضافيا لإتمام تسجيل رقم الهاتف على البطاقة بالنسبة للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة وربطه بالبطاقة التموينية.

خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف 2022

وتشمل خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف 2022 التالي:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة او صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

- الخطوة الأخيرة تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أن الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.