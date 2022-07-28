حظك اليوم برج الأسد الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم قد تكون بحاجة للثقة بالنفس واتخاذ القرارات الملائمة على الصعيد العاطفي والمهني» هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج الأسد، مشيرة إلى أنَّ مواليد هذا البرج يضم الكثير من المشاهير منهم الراحل سعيد صالح، وكلا من أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، إضافة الى المطرب اللبناني رامي عياش، والمطرب تامر حسني.

وبحسب خبراء علم الفلك والأبراج، فإن مولود برج الأسد، يتسم بالثقة الشديدة بالنفس، وهذا ما سوف يجعله ينجح في كل خططه ومشروعاته، كما أنَّه يتميز بالطموح الذي يساعده على التخطيط والتنظيم الجيد للمستقبل.

واليوم الخميس الموافق 28 يوليو، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية، للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك والكواكب، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنَّ حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج الأسد اليوم، يتمثل في ظهور القمر في برجه وهو ما يمده بالقوة والثقة، لهذا يمكنك الانطلاق اليوم كما يحلو لك، فقط انتبه لحقوقك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي، أكّدت عبير فؤاد خبيرة الفلك، أنك ستعطي اهتمامًا كبيرًا لمظهرك اليوم، كما تستطيع أن تبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.