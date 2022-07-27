حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان لديه قدرة كبيرة ومهارة في الاستماع إلى الآخرين، ويعمل على محاولة تقديم حلول مختلفة لهم ويناقشهم ويعطي لهم نصائح كيف يتصرفون، نظرا لما يمتلكه من أسلوب عقلاني قادر على التفكير، وإيجاد حلول للعديد من المشاكل والأزمات.

صفات برج الميزان

يتمتع مولود برج الميزان بالذكاء، ولديه قدر كبير من الأفكار الإبداعية، كما أنه يستطيع إلهام الآخرين بحماسته وحيويته ويكره الدخول في صراعات أو خلافات ويحب الهدوء والبساطة وأن يعيش سعيدا بأقل الإمكانيات، كما أنه يكون شريكا رومانسيا هادئا بسيطا في التعامل، ودائما ما يميل إلى إرضاء شريكته وإسعادها بقدر ما يستطيع.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة للوطن.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم مما يتطلبك منك الهدوء والصبر، وعدم الانفعال كما يجب عليك أن تكون مثابرا، ولا تفقد أعصابك وهدوئك إذا تعطلت الأمور، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

عليك أن تتحكّم اليوم في غضبك وتتحكم في انفعالاتك وحاول أن تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأحباب، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.