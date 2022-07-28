سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-7-2022 في البنوك المصرية

تنشر البنوك بشكل يومي أسعار العملات المختلفة كما تفعل ذلك كافة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ومن ضمن ما يتم نشره سعر الدينار الكويتي.

واليوم الخميس الموافق 28 يوليو، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور الآتية، وفي ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات يومية وكل ما يخص المعاملات البنكية وسوق الصرف، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بناء على التعاملات الصباحية في عدد البنوك من الخاصة والحكومية، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الخميس، نحو 59.16 جنيه للشراء، مقابل 61.68 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، إلى نحو 61.22 جنيه للشراء مقابل 61.74 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، مقابل 61.76 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم 57.64 جنيه للشراء مقابل 61.81 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الخميس الموافق 28 يوليو نحو 59.39 جنيه للشراء مقابل 61.82 جنيه للعمليات البيع، بحسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وثبت سعر الريال السعودي دون تغيير في عدد من البنوك، حيث سجلت العملة السعودية في بنك مصر، والبنك الأهلي، نحو 5.2 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.