سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-7-2022 في البنوك المصرية

أصدر البنك الأهلي وبنك مصر والبنك المركزي، وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات الورقية ومن بينها سعر الدينار الكويتي والريال السعودي، كونها من أعلى العملات كقيمة عالميا.

واليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بناء على التعاملات الصباحية في عدد البنوك من الخاصة والحكومية، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، نحو 61.39 جنيه للشراء مقابل 61.77 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، مقابل 61.76 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم 57.67 جنيه للشراء مقابل 61.80 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، إلى 59.16 جنيه للشراء، مقابل 61.68 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 59.32 جنيه للشراء مقابل 61.73 جنيه للعمليات البيع، بحسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واستقرت عملة الرياض دون تغيير في معظم البنوك حيث وصل سعر الريال السعودي داخل معاملات بنك مصر، ووصل سعر العملة السعودية في البنك الأهلي، إلى نحو 5.2 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.