حظك اليوم برج العذراء الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني، على موعد مع الوحدة والانطواء اليوم، نظرًا لأن القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، وبعد غد تتحسن الأحوال.

وعلى الصعيد المهني، فإن الأفلاك تنصحك اليوم بأن تتجنب الزهو بنفسك وسط الآخرين المحطين بك، وأن تعمل في سرية وكتمان، مع ضرورة أن نتبه لحقوقك.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مواليد برج العذراء، يتسمون برومانسيتهم الشديدة، وعواطفهم الجياشة، كما أنه محبي للسفر والخيال، والطموح الشديد على المستوى المهني والاجتماعي كما أنَّهم مخلصون بشدة للطرف الآخر، ويشعرون بشكل دائم ومستمر بالمسؤولية لحماية من يحبون.

اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، تكشف بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخاصة مجال الفلك وحركة القمر والشمس والكواكب، ضمن حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنَّ الأفلاك تنصح مواليد برج العذراء في حظك اليوم، بضرورة أن يتجنب الزهو بنفسه وأن يحرص على العمل في سرية وكتمان، وأن ينتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

أكّدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج أنَّ القمر في منزله الثاني عشر، وهذا سوف يجعل مولود برج العذراء يميل للوحدة وقد تفتر مشاعره، وبعد غد تتحسن الأحوال، وذلك وفق حظك اليوم.