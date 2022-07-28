شروط صرف تكافل وكرامة 2022.. أبرزها عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط صرف تكافل وكرامة، تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون على مستوى الجمهورية.

شروط صرف تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي لها، أن شروط صرف تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 سنة، وأن يكون الأبناء من سن السادسة حتى الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

- يشترط تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم كالتالي:

1- صور شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي سارية.

2- تقديم وثائق الزواج أو الطلاق.

3- تقديم شهادات الوفاة وصور إيصالات استهلاك كهرباء.

4- شهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها.

- يشترط للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على ذلك، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية

ـ يشترط للحصول على «تكافل وكرامة» عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك.

ـ يشترط عدم إيجار فدان أرض زراعية أو أكثر للحصول على الدعم.

ـ يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ يشترط عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم.

ـ يشترط للحصول على «تكافل وكرامة» ألا يكون المستفيد يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.