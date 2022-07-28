النبراوي: مشروعات تخرج كليات الهندسة تضم موضوعات متميزة لخدمة البلد

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنّ النقابة تدرس عمل تجمع لمشروعات التخرج المتميزة لطلاب كليات الهندسة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة، للاحتفاء بهم وبأفكارهم الجيدة خاصة القابلة للتنفيذ.

نقابة المهندسين

وأوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه شارك في مناقشة مشروعات طلبة بكالوريوس هندسة حلوان وهندسة المطرية، حيث قدّم الشباب أفكارا رائعة وقابلة للتنفيذ ومرتبطة باحتياجات البلد، وهناك مشروعات متعددة مثل تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة المتجددة، وكلها مشروعات مطلوبة في هذه الفترة، «خاصة وأنّنا سننظم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ» بحسب تعبيره.

مشروعات تخرج كليات الهندسة

وفي وقت سابق، شارك نقيب المهندسين في فعاليات مناقشة مشاريع التخرج بقسم الهندسة المعمارية بهندسة طنطا، بحضور الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور تامر الكوراني رئيس النقابة الفرعية بالغربية.

وأصدرت نقابة المهندسين بيانا، ذكرت فيه أنّ «النبراوي» أشاد بمستوى المشروعات وارتباطها بالرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث كان اهتمام الطلاب بتصميم منشآت صديقة للبيئة للحد من أخطار الاحتباس الحراري وأضراره على البيئة، وعلى هامش الزيارة، ناقش نقيب المهندسين، سبل التعاون بين النقابة والجامعة، خاصة في قضية تطوير التعليم الهندسي ومستوى الخريجين.

وعلى جانب آخر، قرر المهندس طارق النبراوي، عقد لقاء أسبوعي مفتوح لاستقبال المهندسين، لتلقي وبحث مشكلاتهم وحلها، وتلقي مقترحاتهم لتطوير العمل المهني والنقابي.

وأوضحت النقابة في بيان عبر صفحتها الرسمية، أنّه سيتم تنظيم اللقاء الأول يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أغسطس، من الساعة 2 ظهرا حتى 5 مساء، بمقر النقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس.